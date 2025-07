Sant’Angelo dei Lombardi, Padre Alex Zanotelli per la Giornata Mondiale del Rifugiato

A Sant’Angelo dei Lombardi si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato. L’appuntamento è per giovedì 3 luglio, presso l’anfiteatro comunale. Testimonianze, racconti, teatro e letteratura. Interverrà, tra gli altri, Padre Alex Zanotelli, religioso, presbitero e missionario che fa parte della comunità missionaria dei Comboniani.

Messaggi di pace e pratiche di accoglienza, nella giornata promossa da Associazione Irpinia 2000 Onlus, Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Parrocchia di Sant’Antonino Martire e Rete Tessere Comunità.

Alle ore 19:00 si comincia con l’intervento di S.E. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. A seguire la parola a Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, e a Michèlle Farese di Irpinia 2000 Onlus. Subito dopo l’intervento di Padre Alex Zanotelli, coordina Francesco Di Sibio.

Comincia alle ore 20:00 lo spazio culturale con l’attore, regista e scrittore Francesco Ziccardi, che porterà in scena “Io non mattirò” e parlerà del suo libro “Berenice”. Durante la giornata ci sarà spazio anche per l’avvio di un laboratorio sulla ceramica.

“Vogliamo celebrare la forza e la resilienza di chi ha dovuto ricominciare da zero – dicono i promotori –, ricordare le vittime del mare e in generale dei confini, ribadire il nostro impegno per l’accoglienza e l’integrazione”.