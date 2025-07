Tragedia a Benevento: ragazza di 18 anni trovata priva di vita nel suo letto Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Benevento – Una tragedia ha colpito nella mattinata di lunedì una famiglia residente nel rione Libertà di Benevento: una ragazza di appena 18 anni è stata trovata priva di vita nel proprio letto dai genitori, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione e avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era in cura da qualche tempo per una forma depressiva e faceva uso di farmaci ansiolitici. Gli investigatori ipotizzano che possa aver assunto una quantità eccessiva di medicinali, ma non si esclude nessuna pista.

Sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno e programmata per martedì, a fare chiarezza sulle cause del decesso e ad escludere eventuali responsabilità o concause.

La notizia ha suscitato sgomento e dolore in città, dove la giovane era conosciuta e descritta da amici e vicini come una ragazza riservata, educata e sensibile. Una tragedia che riaccende anche l’attenzione sul disagio giovanile e sulla necessità di un supporto psicologico concreto, soprattutto nelle fasce più fragili della popolazione.