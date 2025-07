Cosimo Costi è un nuovo giocatore dell’Avellino Basket

L’ala toscana andrà ad allungare le rotazioni di coach Buscaglia

Avellino – L’Avellino Basket comunica di aver raggiunto l’accordo con Cosimo Costi, che vestirà la maglia biancoverde nella stagione 2025/2026. Ala versatile e atletica, classe 2000, Costi è nato a Firenze il 4 dicembre e arriva in Irpinia con l’obiettivo di contribuire con energia e duttilità al progetto tecnico guidato da coach Maurizio Buscaglia.

Giocatore di 203 centimetri per 90 chilogrammi, Costi si distingue per capacità atletiche, intensità difensiva e un buon tiro da tre punti. Caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso per le rotazioni della squadra.

“Sono veramente contento di essere stato scelto per questo importante progetto, in una piazza storica della pallacanestro italiana – ha dichiarato Costi nelle sue prime parole da giocatore biancoverde –. Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e tutti i tifosi che, ne sono certo, ci faranno sentire il loro calore durante le partite”.

Cresciuto cestisticamente in Toscana, Costi ha debuttato in Serie B con la Mens Sana Siena nella stagione 2017/2018. Successivamente ha militato in squadre come HSC Roma, Bergamo Basket 2014, e Agrigento, con cui ha vinto il campionato di Serie B Nazionale, conquistando la promozione in Serie A2.

Nella stagione 2023/2024 ha indossato la maglia della Juvi Cremona, mentre l’annata precedente aveva giocato ad Orzinuovi. Nell’ultima stagione ha collezionato 37 presenze, con una media di 20 minuti, 5.1 punti a partita, tirando con 87% ai liberi, 51% da due, 33% da tre, e 3.32 rimbalzi di media.

A chiudere l’operazione è stato il General Manager Antonello Nevola, che ha commentato così l’arrivo del nuovo acquisto:

“Diamo il benvenuto a Cosimo, un giocatore giovane ma già con esperienza, equilibrato e con ampi margini di crescita. Un innesto che arricchisce le rotazioni portando energia, atletismo e motivazione. Ha alle spalle diversi campionati di A2 ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra”.

Anche coach Maurizio Buscaglia ha espresso soddisfazione per il nuovo innesto:

“Sono felice dell’arrivo di Costi. Ha caratteristiche molto utili alla squadra, ma soprattutto una forte motivazione personale e la consapevolezza degli step da affrontare. È un giocatore che ci permetterà anche di sperimentare soluzioni tattiche. Il suo entusiasmo è un valore aggiunto per il gruppo”.

A Cosimo Costi va il benvenuto da parte della dirigenza, dello staff tecnico e di tutta la famiglia dell’Avellino Basket.