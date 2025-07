Montesarchio (BN), guasto idrico: sospesa l’erogazione in diverse zone del territorio

Tecnici al lavoro per il ripristino

Montesarchio (BN) – A causa di un guasto improvviso alla rete idrica, è stata temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in alcune zone del territorio comunale. A darne comunicazione è l’amministrazione comunale, in seguito alla segnalazione di Alto Calore Servizi, gestore del servizio idrico integrato.

Le aree attualmente interessate dal disservizio sono: via Vitulanese, via Pontecani, località Pennino e Latonuovo.

I tecnici dell’Alto Calore sono già intervenuti e stanno lavorando per individuare e risolvere il guasto nel più breve tempo possibile. Al momento non è ancora disponibile una stima certa dei tempi necessari per il ripristino completo del servizio.

L’amministrazione comunale assicura che seguiranno aggiornamenti tempestivi e invita i cittadini alla massima collaborazione, scusandosi per i disagi causati.