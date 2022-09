TORRE LE NOCELLE (AV). Auto sbanda e finisce in un torrente. Conducente ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella serata di oggi 26 settembre, sono intervenuti sulla via Appia 7 Bis, nel territorio di Torre le Nocelle, in contrada Frustelle, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva in un torrente adiacente la carreggiata. Alla guida dell’auto un uomo di 57 anni originario di Melito Irpino, il quale rimaneva ferito e veniva trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino dai sanitari del 118 intervenuti, per le cure del caso. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino.