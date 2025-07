Centro storico di Baiano: rinascita della Villetta tra natura, architettura e rispetto.

di Stefanina Belloisi

Tra le fronde alte delle palme e il profumo denso dei tigli, si apre un varco, nel centro storico di Baiano, che sembra sospeso tra sogno e memoria. La luce filtra tra le chiome vibranti, danzando lungo i tronchi scolpiti e le ombre fresche che si posano leggere sul selciato. In questo angolo nascosto del paese, la villetta si svela come un piccolo scrigno di bellezza, un cortile incantato dove il tempo sembra essersi fermato per contemplare l’armonia tra l’uomo e la natura.

La loggia turchese, con i suoi archi gentili e l’eleganza discreta delle forme, si erge come ponte ideale tra cielo e terra. Salirvi è come attraversare un confine sottile, dove le mani possono sfiorare le fronde dei tigli, così vicine, così vive. Fu pensata così, con un’intelligenza antica e poetica: per offrire all’anima uno spazio in cui sostare, respirare, ritrovare la quiete perduta.

Oggi, grazie all’attenta e sensibile pianificazione dell’amministrazione comunale di Baiano, attraverso l’opera della Ditta Guerriero, la villetta è tornata a risplendere. Un’accurata pulizia ne ha esaltato i tratti più autentici, riportando alla luce il fascino originario di questo complesso urbano così unico. Il gesto non è stato solo necessario: è stato rigenerante! E se, con dispiacere, si è dovuto procedere all’abbattimento di due palme colpite irrimediabilmente dal punteruolo rosso – minaccia silenziosa e letale – la scelta è stata doverosa per proteggere le altre, ancora forti e sane, e garantire continuità al respiro verde di questo spazio.

Ora che il luogo è tornato a parlare con voce chiara e luminosa, è tempo che anche i cittadini rispondano con rispetto. Questa villetta non è, e non deve più essere, un luogo di abbandono o incuria: non può essere ridotta a deposito illecito di rifiuti o terreno di nessuno dove lasciar tracce del passaggio dei propri animali. È tempo di elevarsi, di riscoprire il senso civico e la gratitudine per un bene comune che appartiene a tutti, ma che – come ogni cosa bella – ha bisogno di cura, rispetto e amore.

Invito tutti a tornare in questo luogo con occhi nuovi, a lasciarsi incantare dalla sua amena pace, a cogliere il valore profondo di ciò che è stato restituito alla comunità. Venite, camminate sotto le palme, o all’ombra degli odorosi tigli, sedetevi in ascolto, salite sulla loggia e toccate con mano la poesia…