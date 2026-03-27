Torre Annunziata, armi da guerra in auto: arrestata una coppia

Un normale controllo stradale si è trasformato in un’operazione di rilievo a Torre Annunziata, dove i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di un’auto.

L’episodio è avvenuto nella notte, lungo via Andolfi. I militari hanno fermato una Fiat Panda per una verifica di routine, ma quanto emerso ha subito cambiato lo scenario. A bordo del veicolo si trovavano un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di sorveglianza, e una donna di 39 anni, anch’essa con precedenti.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto armi e munizioni in quantità rilevante. All’interno dell’auto era nascosto un arsenale composto da fucili, mitragliatori e numerose cartucce, materiale che richiama scenari ben lontani da un semplice contesto urbano.

Tra le armi sequestrate figurano un fucile monocanna calibro 12, una pistola mitragliatrice MP40 – risalente alla Seconda guerra mondiale – e diversi fucili mitragliatori modello AK-74, di provenienza balcanica e perfettamente funzionanti. Il tutto accompagnato da circa 300 cartucce calibro 5,45 e altre munizioni di diverso calibro.

I due occupanti del veicolo non hanno opposto resistenza e sono stati arrestati sul posto. L’intero arsenale è stato sequestrato e sarà ora sottoposto ad accertamenti balistici, con l’obiettivo di verificare un eventuale collegamento con episodi criminali o fatti di sangue.

L’operazione rappresenta un importante risultato sul fronte della sicurezza, evidenziando ancora una volta l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alla circolazione illegale di armi sul territorio.