Tendenza Eventi 2024″: L’Innovazione al Vulcano Buono di Nola

NOLA – Presso il rinomato Vulcano Buono di Nola è stato annunciato con grande entusiasmo l’evento “Tendenza Eventi 2024”, in programma dal 20 al 24 marzo nel cuore del centro commerciale cittadino. Organizzato da Gvr Multilocal Hub e Luna degli Artisti Events, la manifestazione promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente.

Ginevra Ponticelli, CEO della Gvr e direttrice di Tendenza Eventi, ha spiegato che l’idea è nata dalla proposta di Luisa Piccolo, proponendo una fiera che combina momenti dinamici con influencer. Felicia Mercogliano, responsabile retail e marketing del Vulcano Buono, ha sottolineato che il centro commerciale mira a diventare non solo un luogo di shopping, ma un vero e proprio hub di intrattenimento e inclusione sociale.

Durante la presentazione, l’influencer Ramona Amodeo ha condiviso la sua visione, affermando che il loro obiettivo è quello di portare il pubblico fuori di casa, sottolineando l’attuale ritorno alla semplicità come tendenza predominante. Oreste Colella, imprenditore tessile e patron di Desireè, ha osservato con interesse che anche molti giovani si stanno avvicinando al mondo del classico, segnalando un’evoluzione nel gusto e nelle preferenze della clientela.

Presente all’evento anche Gaetano Gaetano, vicepresidente dell’Associazione Nazionale dei Direttori dei Centri Commerciali, il quale ha presentato il suo recente libro, intitolato “Il Direttore del Centro Commerciale”. Gaetano ha spiegato che il suo intento è quello di avvicinare i giovani a una professione spesso poco conosciuta, offrendo una panoramica esaustiva sulle sfide e le opportunità di questo settore in continua evoluzione.

“Tendenza Eventi 2024” si prospetta quindi come un’occasione unica per scoprire le nuove tendenze nel mondo del retail, dell’intrattenimento e della moda, unendo innovazione e tradizione in un’unica esperienza coinvolgente