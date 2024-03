Camposano in Azione: Contrarietà alla ridenominazione della Provinciale Nola-Cicciano in via Las Vegas”

Comunicato Stampa di Camposano in Azione

Il gruppo Camposano in Azione afferma con forza la propria contrarietà rispetto alla scelta dell’Amministrazione Comunale di Camposano di ridenominare il tratto della Provinciale Nola-Cicciano ricadente nel territorio di Camposano con via Las Vegas.

Con una richiesta scritta indirizzata ai Consiglieri di maggioranza si è chiesto che il punto all’ordine del giorno inerente all’argomento, da discutere nel Consiglio Comunale di venerdì 15 marzo 2024, venga ritirato o non approvato per una serie di motivi.

In primis il Ministero degli Interni ha stabilito che al cambio nome di una strada si procederà solo in base ad effettive necessità, da valutare d’intesa con le Prefetture e il Ministero stesso, considerati i disagi che tali iniziative possono arrecare ai cittadini per l’aggiornamento dei documenti in loro possesso e l’aggravio di lavoro a carico dei servizi comunali.

C’è da tenere presente poi che il Tar Toscana (26 novembre 2020 n. 1522) ha sottolineato che il Comune può cambiare nome a una strada, ma solo coinvolgendo più autorità, quali prefettura, ministeri dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza e comunque con una specifica motivazione.

Il gruppo, ritenendo che i nomi delle strade devono riferirsi e ricordare persone o eventi che hanno un significato per la comunità a cui appartengono, e che denominare Las Vegas una strada locale sia immotivato e non necessario, essendo un nome totalmente decontestualizzato e riferito ad una esotica località che nulla ha a che fare con la cultura e la storia del paese, chiede di non contaminare l’identità della comunità camposanese con elementi toponomastici fuorvianti e alienanti rispetto al territorio circostante.

E’ stato chiesto infine che in Consiglio ed in Giunta vengano affrontati i veri problemi del paese, che sono tanti, e non si sottragga tempo al lavoro amministrativo con inutili iniziative per creare slogan vuoti e infruttuosi.