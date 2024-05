AVELLA – “IL CUORE PENSANTE” illuminante convegno sulla psicocardiologia

Nel pomeriggio si è tenuto, nella sala Alvarez del Palazzo Baronale, il convegno di psico-cardiologia “Il cuore pensante”.

Il dott. Filomeno Caruso ha, brillantemente, moderato il convegno – dibattito che è stato aperto dal dott. Vincenzo Biancardi, sindaco di Avella che ha portato i saluti istituzionali, sono intervenuti anche il Consigliere Regionale della Campania, dott. Vincenzo Alaia e il dott. Armando Cozzuto Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.

È stato presentato un progetto per l’istituzione della Psicocardiologia come campo di ricerca e cura.

Il progetto mira ad offrire un’assistenza psicologica non solo ai pazienti cardiopatici, ma anche a rendere possibile l’accesso a tale risorsa al personale medico-sanitario, quando emergano situazioni particolarmente stressanti dal punto di vista emotivo nella gestione del paziente, per la prevenzione del burnout e nella gestione della comunicazione delle cattive notizie.

La dott.ssa Caterina Caruso, psicologa volontaria all’U.O.C. di Cardiologia e di Terapia intensiva cardiologica dell’Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati, organizzatrice del convegno e relatrice della proposta progettuale, ha dichiarato:

“In questo senso, potrebbe rendersi utile un’istituzione della Psicocardiologia come campo di ricerca e cura per darle la giusta importanza, istituendo un gruppo di lavoro aperto e condiviso da tutti”.

Illuminanti sono stati gli interventi dei relatori: dott. Emilio Di Lorenzo, Direttore U.O.C di Cardiologia e Direttore del Dipartimento Medico Chirurgico Cuore e Vasi dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, del dott. Brenno Fiorani Direttore U.O.C. di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;, della dott.ssa Francesca Lanni, Responsabile U.O.S. di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, del dott. Alfonso Leo, neurologo, farmacologo, psicoanalista SLP e AMP, docente dell’Istituto Freudiano di Roma, della dott.ssa Barbara Cefalo, coordinatrice infermieristica U.O.C. di Cardiologia e di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati.

Al termine dell’ evento i partecipanti hanno potuto visitare il Mia Museo. (L.Carullo)