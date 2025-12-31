Teatro Colosseo sold out di emozioni: Baiano applaude la Festa degli Anziani

BAIANO – Il Teatro Colosseo si è acceso di emozioni, applausi e tanta musica. Ieri sera Baiano ha vissuto uno dei suoi momenti più belli con la Festa degli Anziani, organizzata dall’Aps Per Bacco in sinergia con l’Amministrazione comunale, un evento che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della convivialità e dello stare insieme.

La sala gremita, il pubblico caloroso e un’atmosfera autenticamente festosa hanno fatto da sfondo a una serata riuscitissima. Presenti il sindaco Montanaro e l’assessore Mattia Lieto, che hanno portato il saluto dell’amministrazione, ribadendo l’attenzione del Comune verso iniziative capaci di valorizzare gli anziani e rafforzare il senso di comunità.

A infiammare il palco ci ha pensato Caterina Russo, protagonista assoluta della serata. La sua esibizione live è stata un vero e proprio crescendo di energia: voce potente, presenza scenica travolgente e un repertorio capace di coinvolgere tutti, trasformando il teatro in una grande festa collettiva tra applausi, cori e sorrisi.

Parole di ringraziamento sono arrivate anche dal presidente dell’Aps Per Bacco, Stefano Lieto, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il lavoro di squadra che ha reso possibile l’evento, ringraziando l’amministrazione e il pubblico per la calorosa partecipazione.

Una serata da ricordare, fatta di musica, emozioni e condivisione. Perché quando una comunità si ritrova così, il risultato è sempre lo stesso: una festa vera, sentita e capace di lasciare il segno.