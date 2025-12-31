Oggi a Baiano si uniranno in matrimonio Nella Sgambati e Luigi De Lucia. Gli auguri

Oggi a Baiano è un giorno speciale, fatto di emozioni, sorrisi e promesse: Nella Sgambati e Luigi De Lucia si uniranno in matrimonio, coronando il loro sogno d’amore davanti a familiari, amici e parenti.

Un momento importante che segna l’inizio di una nuova vita insieme, fondata su affetto, rispetto e condivisione.

A rivolgere un pensiero affettuoso sono Antonietta Tomeo, Giusy e Pia, che con grande emozione fanno arrivare ai novelli sposi i loro auguri:

«Vi auguriamo tanta felicità, amore, una lunga vita insieme e tante benedizioni».

Alla coppia vanno anche i nostri più sinceri auguri per un futuro sereno e ricco di gioia, sorrisi e momenti indimenticabili.