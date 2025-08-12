Irpinia Express, tra sorgenti e devozione: il viaggio fa tappa a Lioni e Caposele(Foto)

Un nuovo sold out per Irpinia Express, il treno turistico che continua a far scoprire i tesori naturalistici, storici e spirituali del territorio. Nella giornata di ieri l’itinerario ha condotto i viaggiatori prima a Lioni e poi a Caposele, in un percorso che ha unito acque millenarie, ingegno e fede.

La mattinata è iniziata alle sorgenti del Sele, luogo di fascino antico, dove l’acqua sgorga limpida all’interno del parco fluviale per poi intraprendere un lungo viaggio sotterraneo fino a Santa Maria di Leuca, in Puglia. Qui, tra il silenzio della natura e il suono costante dell’acqua, i visitatori hanno potuto percepire il legame profondo tra paesaggio e comunità locali.

Il percorso è proseguito con la visita al Museo delle Acque e al museo dedicato a Leonardo da Vinci, dove invenzioni, disegni e modelli hanno riportato i presenti all’epoca del genio rinascimentale.

Nel pomeriggio il viaggio ha cambiato ritmo: a Materdomini un pranzo conviviale ha anticipato la visita alla Basilica di San Gerardo Maiella, meta di pellegrinaggi da tutto il Sud Italia. All’interno, la Stanza dei Fiocchi, ricoperta di nastri colorati portati dalle famiglie, ha raccontato in silenzio la devozione verso il Santo protettore dei bambini.

Volti sorridenti, scatti fotografici e racconti condivisi sui social hanno sigillato una giornata che resterà nel cuore dei partecipanti.

Il prossimo capitolo di questo viaggio su rotaia sarà domenica 17 agosto a Sant’Andrea di Conza, per scoprire nuove storie e nuove meraviglie dell’Irpinia.