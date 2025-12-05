Supermercati Piccolo approda nel Comando NATO di Giugliano: inaugurato l’International Store Commissary

Supermercati Piccolo amplia la propria presenza sul territorio con un passo di rilevanza internazionale. Dal 5 dicembre 2025, infatti, il brand campano è ufficialmente operativo all’interno del Comando NATO di Napoli, sede di Giugliano, con l’apertura di un International Store Commissary: un punto vendita progettato per rispondere alle esigenze della vasta e variegata comunità presente nella base.

La scelta rappresenta un traguardo significativo per l’azienda, che entra in contatto diretto con una realtà multiculturale composta da militari, famiglie e personale civile provenienti da numerosi Paesi membri dell’Alleanza Atlantica. Un contesto dinamico, in continua evoluzione, che richiede un servizio attento, flessibile e capace di integrare prodotti, abitudini e stili di vita differenti.

L’International Store Commissary di Piccolo nasce proprio con questo obiettivo: garantire assortimenti mirati, standard qualitativi elevati e un’esperienza d’acquisto che possa soddisfare clienti con background e richieste molto eterogenee. Una sfida che l’azienda sceglie di affrontare puntando sulla professionalità che da anni la caratterizza nel panorama della distribuzione organizzata campana.

“È un’opportunità di crescita importante – spiegano dall’azienda – non solo per il nostro marchio, ma anche per l’intero territorio. Entrare in una comunità internazionale come quella della NATO significa aprirsi a nuove prospettive, valorizzare la qualità del nostro servizio e portare in un contesto globale le eccellenze della nostra realtà locale”.

L’iniziativa rafforza dunque la presenza di Supermercati Piccolo nell’area nord di Napoli e conferma l’intenzione del brand di investire in progetti innovativi, capaci di coniugare sviluppo aziendale e apertura verso nuovi mercati.

Un passo avanti che segna l’inizio di una collaborazione destinata a proiettare il marchio campano in uno scenario sempre più internazionale.