Dal 12 dicembre al 3 gennaio il Campania regala un Natale pieno di emozioni  con il “Panariello della Fortuna”

8l Centro commerciale Campania si prepara a vivere un Natale indimenticabile con l’iniziativa “Il Panariello della Fortuna”, un concorso che trasforma ogni acquisto in un’occasione di vincita e divertimento. Dal 12 dicembre al 2 gennaio 2026, i visitatori potranno partecipare a questa emozionante iniziativa e provare a vincere Gift Card del Campania del valore fino a 3.000 euro.

Per partecipare, basta effettuare un acquisto minimo di 5 euro nei negozi del Centro e ritirare la propria cartolina presso l’Infopoint o il desk dedicato in Piazza Centrale. Con gli scontrini del giorno, i partecipanti potranno ricevere fino a 3 cartoline e prepararsi così all’estrazione finale, che si terrà il 3 gennaio 2026 alle 17.30 in Piazza Campania. L’evento sarà accompagnato da un momento spettacolare dal vivo, rendendo il Natale ancora più magico.

I premi in palio sono cinque Gift Card spendibili nei negozi del Centro (escluse poche eccezioni come da regolamento):

Superpremio: 000 euro

000 euro Cinquina: 000 euro

000 euro Quaterna: 500 euro

500 euro Terno: 300 euro

300 euro Ambo:200 euro

Il montepremi complessivo ammonta a € 5.000.

Il meccanismo di gioco è semplice e coinvolgente: nel corso dell’estrazione verranno pescati uno alla volta i 90 numeri del panariello e i premi verranno assegnati in ordine crescente — dall’Ambo al Superpremio — al primo partecipante che completerà sulla propria cartolina la combinazione prevista. Un format innovativo che celebra il classico gioco natalizio in una versione moderna e interattiva, perfetta per vivere lo spirito delle feste.

Per partecipare basta scaricare l’App “IO & CAMPANIA”, l’app che premia la fedeltà con promo esclusive e premi mensili.

Vivi la magia del Natale, lasciati coinvolgere dal divertimento e lasciati sorprendere dalla fortuna!

Per il regolamento completo e ulteriori informazioni, visitare il sito: www.campania.com