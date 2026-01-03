SuperEnalotto, l’Italia con il fiato sospeso: il jackpot supera i 100 milioni e riaccende la febbre del “6”

NAPOLI – Quando il contatore del SuperEnalotto oltrepassa quota 100 milioni, il gioco smette di essere soltanto una schedina e diventa un fenomeno collettivo. Bar, tabaccherie e conversazioni quotidiane tornano a popolarsi di numeri, combinazioni e speranze. Il montepremi attuale, che ha superato la soglia simbolica dei 100 milioni di euro, è oggi il secondo jackpot più alto al mondo in circolazione e richiama l’attenzione di milioni di italiani, dal Nord al Sud.

Dal 1997, anno di nascita del SuperEnalotto, la storia del “6” è stata scritta 118 volte. Poche, rarissime occasioni che hanno trasformato vite comuni in storie straordinarie. Le maxi vincite sopra o intorno ai 100 milioni restano impresse nella memoria collettiva: nel 2008 a Catania, con 100,7 milioni, e più di recente nel 2024 a Napoli, dove sono stati centrati 101,5 milioni di euro, entrando di diritto tra le dieci vincite più alte di sempre.

Il gioco, negli anni, ha attraversato quasi tutta la Penisola. Tutte le regioni italiane, tranne Valle d’Aosta e Molise, hanno conosciuto almeno una volta la gioia del jackpot. Non mancano le curiosità statistiche: quasi un “6” su due, il 47%, è stato centrato di sabato, come se il weekend portasse con sé una dose extra di fortuna. Fino all’autunno del 2024 mancava all’appello anche il Trentino-Alto Adige, poi riscattato dalla vincita di Riva del Garda, che ha portato la regione tra quelle con un solo jackpot, insieme a Liguria e Basilicata.

A dominare la geografia della fortuna resta però la Campania. Con 19 jackpot complessivi, di cui ben 14 nella sola provincia di Napoli, la regione si conferma la più “generosa” del SuperEnalotto. L’ultimo colpo milionario, nel capoluogo partenopeo nel 2024, ha chiuso un’attesa durata dieci anni, dopo la storica vincita di Castellammare di Stabia del 2014.

Negli ultimi anni, anche il SuperEnalotto ha cambiato pelle. Nel 2023 è arrivato un primato che segna il passaggio definitivo all’era digitale: il 25 marzo è stato centrato online, sul sito Sisal.it, un jackpot da oltre 73,8 milioni di euro. Un segnale chiaro di come il gioco continui ad attrarre generazioni diverse, adattandosi ai nuovi strumenti senza perdere il suo fascino rituale.

In questo clima di attesa e curiosità, BiNews seguirà tutte le estrazioni, pubblicando in tempo reale i numeri appena estratti, per accompagnare i lettori passo dopo passo nella corsa al “6”. Perché, quando il jackpot sale così in alto, il SuperEnalotto non è solo un gioco: è una storia che si rinnova a ogni estrazione, fatta di probabilità minime, sogni enormi e di un Paese intero che, almeno per una sera, guarda gli stessi numeri con la stessa speranza.