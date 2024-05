SUMMONTE (AV). La Scuola Irpina di Cornamuse: Un fine settimana dedicato alla Musica Tradizionale

L’arte e la tradizione delle cornamuse scozzesi e europee si incontrano nel suggestivo scenario della torre Aragonese di Summonte, dove dal 10 al 12 maggio 2024 si terrà la Scuola Irpina di Cornamuse (S.I.C.). Questo evento, promosso dall’associazione Pipers e Drummer Italiani con il patrocinio del Comune di Summonte, rappresenta un’occasione unica per approfondire la conoscenza di questi strumenti e del loro repertorio.

La Scuola Irpina di Cornamuse si propone di dedicare un intero fine settimana alla musica tradizionale scozzese e europea, con particolare attenzione alla Piva dell’Appennino Tosco Emiliano. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di ricevere informazioni e supporto per la manutenzione e l’accordatura degli strumenti, nonché di approfondire la tecnica e il repertorio attraverso lezioni e workshop monotematici.

I docenti della S.I.C. saranno Neil Clarck, esperto di cornamuse scozzesi, e Franco Calanca, specializzato nelle altre cornamuse europee. Saranno presenti anche momenti aperti alla cittadinanza e a tutti gli interessati, tra cui una conferenza concerto presso la chiesa di S. Nicola, una sfilata musicale nel borgo di Summonte e un incontro con Maurizio Serafini, autore del libro “Concerto per cornamusa e giramondo”, presso la torre Aragonese.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura e la tradizione musicale del territorio, coinvolgendo appassionati, musicisti e curiosi in un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica e della condivisione. La Scuola Irpina di Cornamuse si conferma così come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’affascinante mondo delle cornamuse e della musica tradizionale.