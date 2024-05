AVELLA. “Viaggio nel Tango”: Ultimo Concerto della Rassegna “Serate Armoniche”

Sabato, 11 maggio, alle ore 19.30, presso lo Smartculturehub di Avella, si terrà l’ultimo concerto della rassegna “Serate Armoniche”, che ha conquistato il cuore degli spettatori, fin dal primo appuntamento in musica. Il concerto sarà dedicato ad un imperdibile Viaggio nel Tango eseguito dal gruppo “Media Luz Tango” che vede Claudio Patuto alla Fisarmonica, Patrizio Paladino alle Percussioni e in qualità di Ballerini Carmela Caseria e Pierpaolo Calandro. Info e Prenotazioni ai numeri in locandina. Possibilità di associare al concerto la visita al Museo Mia di Avella e all’ Anfiteatro Romano.