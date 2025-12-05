Sturno presenta “Armonie d’inverno”: un programma ricco di tradizioni, spettacoli e musica da novembre a marzo

Il Comune di Sturno inaugura la stagione delle festività con un articolato cartellone di eventi intitolato “Armonie d’inverno – Natale, prima e dopo…”, un percorso culturale e comunitario che accompagnerà cittadini e visitatori da novembre 2025 fino alla primavera 2026, con appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, dalle tradizioni popolari alle celebrazioni spirituali.

Un programma pensato per valorizzare il tessuto sociale del paese, sostenere la partecipazione delle famiglie e promuovere la cultura locale all’interno della cornice dei Borghi del Solco.

Dal 2 novembre l’apertura con la commemorazione dei defunti

Il primo appuntamento si è tenuto domenica 2 novembre, con la tradizionale commemorazione dei defunti e il corteo accompagnato dalla banda musicale, partito da Piazza Michele Aufiero alle ore 10:00. Un momento di memoria collettiva che ha dato simbolicamente il via alle attività invernali.

8 dicembre: accensioni, presepi e luce natalizia

Il cuore delle festività si accende ufficialmente lunedì 8 dicembre, con un doppio appuntamento molto atteso:

18:00 – Inaugurazione del tradizionale presepe artistico in Piazza Municipio

18:30 – Accensione delle luminarie natalizie tra Piazza Municipio e Piazza Aufiero

Un momento altamente suggestivo, che trasforma il centro cittadino in un ambiente festoso e scenografico.

Teatro protagonista: cinque appuntamenti da dicembre a marzo

Sturno conferma la sua vocazione culturale con una ricca stagione teatrale nell’Auditorium comunale:

13 dicembre – Ore 18:30

Serata teatrale con la compagnia Luciano Li Pizzi

27 dicembre – Ore 18:30

Serata teatrale con il collettivo Arricrea

10 gennaio – Ore 18:30

Serata teatrale dell’APS Aquilone – Baiano

15 febbraio – Ore 18:30

Serata teatrale della compagnia Artemanus

21 marzo – Ore 18:30

Serata teatrale della compagnia Attori in Corso

Una rassegna variegata che mette in scena tradizione, comicità, sperimentazione e linguaggi diversi del teatro popolare.

La musica della tradizione: la banda annuncia Natale e Capodanno

Due momenti musicali caratteristici arricchiranno le feste:

24 dicembre – Ore 19:00

La Banda Musicale annuncia il Natale con esibizione itinerante tra le vie del paese.

31 dicembre – Ore 19:00

La Banda Musicale annuncia il Nuovo Anno, rinnovando una tradizione che accompagna la comunità verso il 2026.

26 dicembre: “Canzoni sotto l’albero”

Nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre, alle 17:30, l’Auditorium comunale ospiterà “Canzoni sotto l’albero”, l’esibizione canora dei bambini di Sturno, un momento particolarmente atteso da famiglie e nonni, dove i più piccoli diventano protagonisti del Natale.

16 gennaio: il Falò di Sant’Antonio tra fede e tradizione

Il nuovo anno si apre con una delle ritualità più sentite del territorio:

16 gennaio – Ore 19:00, Piazza Michele Aufiero

Falò di Sant’Antonio con specialità culinarie offerte dall’Amministrazione.

Un evento che unisce tradizione religiosa, folklore, convivialità e sapori locali.