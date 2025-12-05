Frigento, Pila dei Piani celebra la Festa dell’Immacolata 2025 tra tradizione, fede e comunità

La comunità di Pila dei Piani, a Frigento, si prepara a vivere con grande partecipazione la Festa dell’Immacolata 2025, uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno. La Parrocchia Maria Santissima Immacolata ha infatti predisposto un programma ricco di momenti spirituali e tradizionali, che accompagneranno i fedeli nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 dicembre.

Domenica 7 dicembre: il falò per l’Immacolata e la benedizione del presepe

La vigilia della solennità si aprirà alle ore 17:00 con l’accensione del falò in onore della Madonna, un rito antico e identitario che richiama la tradizione contadina e la devozione popolare. L’evento si svolgerà nei pressi della nuova chiesa parrocchiale, luogo centrale della comunità.

A seguire:

Ore 17:30 – Santo Rosario

Ore 18:00 – Santa Messa della II Domenica di Avvento, durante la quale si terrà la benedizione del presepe

Un pomeriggio intenso, che unisce spiritualità, simboli natalizi e partecipazione intergenerazionale.

Lunedì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata, Regina e Patrona della comunità

Il giorno della festa patronale sarà scandito da due momenti liturgici principali.

Celebrazioni del mattino

Ore 9:30 – Santo Rosario

Ore 10:00 – Santa Messa e Supplica all’Immacolata

Un appuntamento molto atteso dai fedeli, che rinnovano il loro atto di affidamento alla Vergine, venerata come Regina e Patrona della frazione.

Celebrazioni del pomeriggio

Ore 17:30 – Santo Rosario

Ore 18:00 – Santa Messa e Consacrazione all’Immacolata

La giornata culminerà con il rito della consacrazione, un gesto di profonda devozione che unisce spiritualmente l’intera comunità.

Una festa che rinnova identità e spiritualità

La Festa dell’Immacolata rappresenta per Pila dei Piani un’occasione di ritrovo, preghiera e tradizione, capace di coinvolgere famiglie, giovani e anziani.

Il falò, il presepe, la supplica e la consacrazione sono elementi che custodiscono la memoria del luogo e rafforzano i legami comunitari.

La Parrocchia invita tutti i fedeli e gli abitanti di Frigento e dintorni a partecipare e a vivere insieme questo importante momento di fede.