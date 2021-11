SPERONE. Uniti per Sperone: “inspiegabile che ad un mese dal voto non siano assegnate le deleghe”

“Ad Avella, come anche in una grande città come Napoli, sono state già formalizzate le giunte e le deleghe politiche.

A Sperone c’è un ritardo che fatichiamo a spiegarci.

Quello che è sicuro è che, anche un piccolo paese come il nostro, ha bisogno dell’aiuto di tutti; ognuno, portando le proprie idee e potenzialità , può contribuire a migliorare la comunità con il proprio impegno.

Speriamo in una risoluzione veloce della questione per inziare ad entrare nella attività amministrativa vera e propria”.

adsense – Responsive – Post Articolo