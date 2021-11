AVELLINO. “Codice Rosso”, domani 3 novembre conferenza stampa a Palazzo Caracciolo per presentare il docufilm

E’ in programma domani – mercoledì 3 novembre – la conferenza stampa per la presentazione del docufilm “Codice Rosso”. Parteciperanno il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, Vincenza Luciano, il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Vincenzo Alaia, gli attori Rosaria De Ciccoe Ciro Esposito, i registi Nicola Le Donne e Franco Nappi. L’incontro è fissato per le ore 11,00 presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo.

