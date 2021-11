NELLA PROVINCIA DI CASERTA LA PRESENTAZIONE DI “NON VEDO, NON SENTO, NON PARLO”. IL 4 NOVEMBRE AD AVERSA LA CONFERENZA STAMPA DEL PROGETTO REGIONALE A SUPPORTO DEI MINORI MALTRATTATI

La sala Consiliare del Comune di Aversa ospiterà referenti, operatori e istituzioni.

Si terrà giovedì 4 novembre 2021 alle ore 10:00 la prossima tappa di presentazione del progetto regionale “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

La Consiliare del Comune di Aversa ospiterà la conferenza stampaorganizzata dalla cooperativa sociale UOMO, partner locale del progetto che coinvolge tutte le province campane, attraverso il vasto partenariato composto dalle cooperative sociali Il Sollievo di Angri (SA), La Libellula di Sant’Antimo (NA), La Piccola Perla di Apice (BN) e l’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino (SA); dagli Ambiti Sociali A04 – comune capofila Avellino, A02 – comune capofila Mercogliano, S01 – comune capofila Nocera Inferiore; dagli Istituti Comprensivi “Aurigemma” di Monteforte Irpino (AV), di Mercogliano (AV), “Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA), I e V I.C. Nocera Inferiore (SA), “R. Cammisa” e “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (NA), e l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino. E con la supervisione dell’Istituto Italiano di Valutazione di Milano, in qualità di partner valutatore, e Save the Children Italia Onluscome Child safeguarding expert.

Alla presentazione del progetto, il cui obiettivo è fornire risposte e interventi completi ai minori vittime di abusi e maltrattamenti, promuovendo una rete integrata con i vari soggetti operanti nel settore, interverranno:

• Dott.ssa Teresa Orrea, Pedagogista clinico e mediatore familiare – Presidente e Referente della Cooperativa Sociale Uomo

• Dott.ssa Giuseppina Vallefuoco, Psicoterapeuta Esperta in EMDR

• Dott. Luigi di Santo, Assessore delle Politiche Sociali del Comune di Aversa Dott. Luigi di Santo, Assessore delle Politiche Sociali del Comune di Aversa

• Dott.ssa Gemma Accardo, Coordinatrice dell’AmbitoTerritoriale C06

• Dott. Emilio Di Fusco, Assistente Sociale del Servizio Sociale professionale del Comune di Aversa

• Avv. Sara Rotundo, Presidente Camera Minorile Multiprofessionale del Tribunale Napoli Nord

• Francesco Iannucci, Presidente dell’Associazione di Volontariato CAM – “Centro di Animazione Missionaria”

Interverrà per i saluti istituzionali il dott. Alfonso Golia – Sindaco del Comune di Aversa

Modera la dott.ssa Valentina Limongiello, Assistente Sociale della Cooperativa Uomo e del Progetto.

La conferenza si terrà in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid e muniti di green pass, e in diretta online, sulla pagina Facebook “Nonvedononsentononparlo2021”https://www.facebook.com/nvnsnp2021/

