Questa mattina, di sabato 9 luglio 2022, l’ufficio postale di Sperone è stato chiuso per un tentativo di rapina verificatosi all’apertura delle porre agli utenti. Ad annunciare il tutto una scritta su foglio a4 codice si legge: “Ufficio chiuso x tentata rapina”. Per il momento non si conoscono i particolari di come sia avvenuto il tentativo da parte dei malviventi di impossessarsi delle somme presenti nell’ufficio.

adsense – Responsive – Post Articolo