Trofeo Mtb Altopiano del Laceno, largo ai giovani prima dello spettacolo delle ruote grasse

A Bagnoli Irpino, il Trofeo Mtb Altopiano del Laceno torna ad occupare un posto di primo piano nel panorama del fuoristrada campano e del Sud Italia.

La sesta prova del Giro della Campania Off Road è in programma domenica 10 luglio con non poche novità: una in primis il giorno della vigilia (sabato 9 nel pomeriggio a partire dalle 14:00) che sarà tutto dedicato allo svolgimento del Meeting Regionale Giovanissimi sotto l’egida della Federciclismo Campania con l’alternarsi delle gare su strada e quelle in mountain bike short track cross country e abilità nella maestosa cornice del parco giochi Lacenolandia.

Gli organizzatori dell’Asd Laceno Bike, in una nota, colgono l’occasione per dare il benvenuto alle società giovanili di tutta la regione campana e ai rispettivi accompagnatori “per essere presenti in massa a Bagnoli Irpino e sul nostro territorio dove trascorrere una giornata all’insegna della passione per le due ruote, in attesa di tuffarci a pieno ritmo nell’atmosfera della gara di mountain bike il giorno seguente”.

Per i più grandi, invece, la gara di mountain bike offre uno scenario unico attraverso il suo percorso inimitabile e spettacolare, nel verde dei Monti Irpini, potendo scegliere la granfondo di 44 chilometri e la mediofondo di 30,5 chilometri tra boschi di faggio e piani erbosi.

adsense – Responsive – Post Articolo