SPERONE. Spaccio di droga e bullismo all’area fitness, la denuncia del gruppo “Uniti per Sperone”

Il gruppo consiliare “Uniti per Sperone” ha consegnato oggi presso la locale stazione dei Carabinieri di Avella una denuncia per richiedere un maggiore controllo nell’area fitness di Sperone dove, secondo testimonianze di alcuni cittadini riferite al capogruppo Pasquale Muccio, avverrebbe spaccio di droga e fenomeni di bullismo. Ecco quando dichiarato dal consigliere Muccio: “Ho consegnato stamane la richiesta al comando dei Carabinieri di Avella per ottenere più controlli presso l’area fitness, dove diversi cittadini hanno segnalato attività di spaccio di droga e bullismo. Da consigliere comunale mi espongo per una giusta causa e sono pronto ad andare fino in fondo alla vicenda , ieri ho avuto modo di confrontarmi con gli amici Cantalupo e Vecchione del gruppo consiliare Uniti per Sperone e anche col sindaco, ho il pieno sostegno, non sono solo ed insieme cercheremo di risolvere la problematica, chiedo ai cittadini di denunciare alle forze dell’ordine eventualmente dove si palesano reati . Ringrazio i Carabinieri di Avella per la disponibilità , l’impegno e il lavoro che tutti i giorni svolgono per garantire la nostra sicurezza, che per me viene prima di tutto”.