Sperone, l’Amministrazione Comunale celebra i vent’anni di sacerdozio di Don Reinaldo e gli rivolge i più sentiti auguri

La comunità di Sperone si appresta a vivere una serata di festa e di partecipazione in occasione dei vent’anni di sacerdozio di Don Reinaldo, parroco del paese e figura di riferimento per molti cittadini.

La celebrazione si terrà questa sera e rappresenterà un momento di incontro per i fedeli e per l’intera cittadinanza, che si uniranno nel segno della riconoscenza e dell’affetto verso il sacerdote per il lungo servizio pastorale svolto con dedizione.

Anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adolfo Alaia, ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza e i più sinceri auguri a Don Reinaldo per il significativo traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza della sua presenza costante nella vita religiosa e sociale della comunità.

La serata sarà occasione per ribadire il valore del legame tra la parrocchia e i cittadini, in un contesto di partecipazione e gratitudine condivisa.