Don Justine, vent’anni di sacerdozio: il sindaco Antonio Colucci esprime gratitudine e affetto a nome della comunità

L’Amministrazione Comunale di Sirignano, guidata dal sindaco Antonio Colucci, esprime grande gioia e profonda gratitudine in occasione del ventesimo anniversario di sacerdozio di Don Justine, parroco della comunità e guida spirituale stimata e amata da tutti i cittadini.

Vent’anni di ministero rappresentano un traguardo significativo, frutto di dedizione, fede e spirito di servizio verso la Chiesa e verso la comunità. Don Justine, con la sua umanità e il suo costante impegno, ha saputo instaurare un rapporto autentico con i fedeli, divenendo nel tempo un punto di riferimento per tante famiglie e un esempio di serenità, ascolto e solidarietà.

Il sindaco Antonio Colucci e l’intera Amministrazione Comunale rivolgono al parroco i più sinceri auguri per questo importante anniversario, ringraziandolo per il prezioso contributo spirituale e umano che, giorno dopo giorno, continua a offrire alla comunità di Sirignano.

“A nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, esprimo la più sincera riconoscenza a Don Justine per il suo cammino di fede e per la sua costante vicinanza alla nostra comunità. La sua presenza rappresenta un faro di speranza e di valori autentici, che arricchiscono la vita del nostro paese.”

In questa giornata di festa, il Comune di Sirignano si unisce ai parrocchiani e ai tanti fedeli nel celebrare con affetto e gratitudine il ventennale del sacerdozio di Don Justine, augurandogli di continuare il suo ministero con la stessa forza, passione e dedizione che da sempre lo contraddistinguono.