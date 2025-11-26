Sperone, incontro-dibattito sul futuro del nocciolo: il Comitato Civico chiama il territorio a raccolta

Si terrà domenica 30 novembre alle ore 11.30, presso la sede della Pro Loco di Sperone in Piazza Luigi Lauro, un incontro-dibattito dedicato al futuro del settore corilicolo nel mandamento Baianese. Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente critico per l’intero comparto, messo a dura prova da una crisi che da anni sta colpendo produttori, famiglie e attività legate alla filiera del nocciolo.

A promuovere l’iniziativa è il Comitato Civico per la Difesa del Nocciolo, rappresentato dal professor Tommaso Estatico e dal dottor Salvatore Alaia, da tempo impegnati nel sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di un intervento serio e strutturato a tutela di una coltura identitaria per il Baianese.

L’obiettivo dell’incontro è aprire un confronto concreto sulle difficoltà del settore, sulle possibili soluzioni e sul ruolo che la comunità può svolgere per sostenere un comparto che affonda le proprie radici nella tradizione agricola del territorio.

Il Comitato sottolinea come questa crisi non possa essere lasciata “intrappolata nei meandri della burocrazia”, ma affrontata con determinazione, visione e partecipazione: un impegno che riguarda le istituzioni, ma anche i cittadini, chiamati a dare voce e forza a una battaglia che mira a tutelare il presente e offrire una prospettiva alle generazioni future.

L’appello finale è rivolto a tutte le persone di buona volontà, affinché partecipino e diano il proprio contributo a un dibattito ritenuto fondamentale per il destino economico, sociale e culturale del mandamento.