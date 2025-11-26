Farmacie di turno nel mandamento baianese: servizio garantito dal 24 Novembre al 1 Dicembre 2025

Nel mandamento baianese prosegue il servizio di assistenza farmaceutica con le farmacie di turno attive nella settimana dal 24 novembre al 1 Dicembre 2025,un punto di riferimento indispensabile per i cittadini che necessitano di farmaci, consulenze sanitarie o prodotti di prima necessità durante le ore notturne, i fine settimana e i giorni festivi.

Per questo turno sarà operativa la Farmacia Masi di Baiano , pronta ad accogliere e supportare la popolazione locale e dei comuni limitrofi con la consueta professionalità. Il presidio garantirà la dispensazione dei medicinali, l’assistenza nelle urgenze e la consulenza farmaceutica ai cittadini, assicurando continuità e presenza sul territorio.

Resta inoltre sempre attiva la Farmacia De Sanctis di Nola, che offre un servizio H24 tutti i giorni dell’anno. La farmacia, situata in via San Paolo Belsito n. 69 – Nola (NA), rappresenta un punto di riferimento costante per tutto il comprensorio.

Telefono/Fax: 081 8237343

Email: [email protected]

Si invitano i cittadini a rivolgersi alla farmacia di turno più vicina per approvvigionamenti urgenti, prescrizioni o farmaci da banco, contribuendo così a garantire continuità, sicurezza e tempestività nel servizio sanitario locale.

Eventuali aggiornamenti sui turni o variazioni d’orario saranno comunicati in tempo reale da BiNews, per offrire un’informazione sempre puntuale e al servizio della comunità.