Serie A, Como-Sassuolo: i lariani ospitano i neroverdi

La squadra di Grosso fa visita a quella di Fabregas allo Stadio Sinigaglia di Como la sera di venerdì 28 novembre, gara valida per la 13^ giornata di Serie A

In settimana scendono in campo le coppe europee. Dopo le partite di Champions, Europa e Conference League però, ecco che protagonista tornerà ad essere la Serie A dal prossimo weekend. I giochi si riapriranno già la sera di venerdì 28 novembre 2025 con l’anticipo della 13^ giornata, vale a dire la sfida tra Como e Sassuolo.

I lariani di mister Fabregas ospiteranno quindi i neroverdi di mister Grosso allo Stadio Sinigaglia di Como a partire dalle ore 20.45. Secondo i pronostici e le quote scommesse presenti sul sito specializzato di 1win Italia, i padroni di casa sono nettamente i favoriti in questa sfida; tuttavia nel calcio non si può mai sapere.

Serie A, Como-Sassuolo: come arrivano le due squadre

Il Como sta davvero bene in questo momento, sia da un punto di vista fisico che mentale. La squadra di Fabregas viene dai 5 gol rifilati al Torino nel Monday Night scorso, pertanto ora viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Il club lariano conta infatti 21 punti in classifica e si trova al 6^ posto, in ritardo di una sola lunghezza sul Bologna quinto e davanti di 3 punti sulla Juventus settima. L’obiettivo del Como sarebbe quello di qualificarsi per una coppa europea al termine di questa stagione.

Situazione diversa per il Sassuolo, ma neanche così tanto. I neroverdi sono neopromossi dalla Serie B, quindi hanno ambizioni decisamente più umili. Ma le cose stanno andando bene per i ragazzi di Grosso: già 17 punti collezionati fin qui e 9^ posto in classifica, solo a -1 dalla Lazio. Gli emiliani vengono dal pareggio casalingo in rimonta per 2-2 contro il Pisa. L’obiettivo del Sassuolo è però semplicemente la permanenza nella massima serie italiana.

Serie A, Como-Sassuolo: precedenti e statistiche

Como e Sassuolo si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 1 volta, ed è recentissima.

Si tratta della sfida ad eliminazione diretta che si è disputata il 25 settembre di quest’anno valida per il secondo turno della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Il match si è disputato durante la settimana a Como e ad avere la meglio sono stati proprio i padroni di casa con un netto 3-0. Grazie alla doppietta di Jesus Rodriguez e al gol di Douvikas quindi, la formazione di Fabregas è passata al turno successivo.

Il Sassuolo quindi non ha mai battuto il Como in tutta la sua storia.