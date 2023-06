SPERONE. Alla Villa Comunale si è svolta la Giornata Ecologica promossa dal Forum dei Giovani

Si è svolta questa mattina nella villa comunale di Sperone la “Giornata Ecologica”, una manifestazione organizzata dal Forum dei Giovani Sperone, in collaborazione con l’Associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia” . Quest’ ultima ha donato un moonopattino elettrico al comando della polizia municipale.

Hanno partecipato alla manifestazione numerosi allievi dell’ l’I.C.S Giovanni XXIII-G.Parini Baiano-Sperone che armati di scope e palette hanno provveduto ad una pulizia simbolica della villetta. Per l’occasione sono stati distribuiti ai partecipanti cappellini e gadgets, per sensibilizzare sul tema della salvaguardia dell’ambiente. Presenti alla manifestazione anche l’amministrazione comunale sempre attenta e vicina a questo genere di iniziative. (Alessandro Siniscalchi)