CAMPOSANO (NA). Azione organizza un incontro orientamento post diploma per i giovani dai 18 ai 35 anni

Il gruppo Camposano in Azione ha organizzato per lunedì 5 giugno 2023, alle 18 nella sede in corso Vittorio Emanuele III n.125, un incontro di Orientamento post diploma rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni, che potranno ascoltare esperti del mondo dell’istruzione e delle imprese parlare delle possibilità che l’ordinamento italiano offre dopo il diploma di Secondaria di II grado e degli sbocchi professionali.

Particolare attenzione sarà rivolta al sistema degli ITS Academy, gli Istituti Tecnici Superiori, che sono una innovativa e poco conosciuta possibilità professionalizzante e che hanno ricevuto sostegno alla loro diffusione e potenziamento con importanti fondi del PNRR.

Dopo la due giorni che il partito nazionale ha tenuto a Roma la settimana scorsa con 400 giovani under 30, anche a livello locale Azione si conferma una realtà che ascolta e cerca soluzioni alle esigenze dei ragazzi, tant’è che è risultato il partito più votato dalla fascia d’età di cittadini tra i 18 e 24 anni nelle scorse elezioni politiche.