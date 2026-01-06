Spari nella notte ad Agnano: giovane ferito a una gamba, indagini in corso

Momenti di forte tensione nelle prime ore del mattino ad Agnano, dove una segnalazione di colpi d’arma da fuoco ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. L’allarme è arrivato da via Scarfoglio, zona già attenzionata in passato, dove gli agenti hanno rinvenuto sull’asfalto bossoli e proiettili.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e deviato temporaneamente il traffico per consentire i rilievi. Presenti anche gli specialisti della Polizia Scientifica, impegnati nella raccolta degli elementi utili a ricostruire l’accaduto.

Nel frattempo, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo è giunto un giovane di 20 anni, ferito da un colpo di pistola alla gamba sinistra. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il ragazzo è stato ascoltato dagli agenti del commissariato di Bagnoli, che stanno cercando di chiarire il contesto in cui è maturato l’episodio.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato avvicinato all’esterno di un locale della zona e colpito durante un’aggressione ancora tutta da chiarire. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada e nelle attività commerciali vicine, nella speranza di individuare i responsabili.

Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica e il movente dell’agguato, mentre resta alta l’attenzione sul quartiere.