Lotteria Italia 2025, annullati decine di biglietti prima dell’estrazione finale

Mentre cresce l’attesa per l’estrazione finale della Lotteria Italia 2025, le autorità hanno reso noto che una parte dei biglietti emessi non parteciperà al concorso. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti disposto l’annullamento di oltre 50 pacchi di tagliandi risultati danneggiati o smarriti prima della consegna ai punti vendita autorizzati.

La decisione, riportata da Agipronews, riguarda esclusivamente biglietti che non hanno mai raggiunto il circuito ufficiale di distribuzione e che, in base al regolamento, vengono considerati come invenduti. Di conseguenza, tali tagliandi sono esclusi a tutti gli effetti dall’estrazione dei premi.

L’Agenzia ha pubblicato l’elenco completo delle serie e dei numeri di matricola annullati, consentendo ai giocatori di verificare la validità del proprio biglietto. Qualora una serie o un numero estratto dovesse coincidere con uno di quelli annullati, l’estrazione verrebbe dichiarata nulla e ripetuta, a garanzia della correttezza della procedura.

Secondo fonti ufficiali, si tratta di una misura di prassi, prevista proprio per tutelare la trasparenza e l’affidabilità di uno dei giochi più seguiti e radicati nella tradizione italiana. Il numero dei biglietti esclusi rappresenta una percentuale minima rispetto al totale emesso e non incide sull’ammontare complessivo del montepremi.

La Lotteria Italia continua così il suo percorso verso l’estrazione finale, con milioni di partecipanti in tutta la Penisola. L’invito per i giocatori è quello di consultare le comunicazioni ufficiali o rivolgersi ai rivenditori autorizzati per ogni verifica, in modo da arrivare all’appuntamento conclusivo con tutte le informazioni necessarie.