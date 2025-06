Sparatoria a Giugliano dopo una lite: fermato un 61enne incensurato per tentato omicidio

A Giugliano, venerdì 13 giugno, si è consumata una sparatoria in seguito a una lite in strada che ha visto coinvolti un uomo di 61 anni e un 49enne. I carabinieri, dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, hanno fermato il 61enne, incensurato, accusato di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la discussione tra i due uomini è degenerata in via Oasi Sacro Cuore. Dopo il confronto, il 61enne è tornato a casa per prendere una pistola con matricola cancellata. Ritornato sul luogo della lite, ha sparato quattro colpi, colpendo il 49enne al petto, all’addome, alla gamba e al piede. Dopo l’aggressione è fuggito.

Le indagini, avviate immediatamente grazie anche alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di identificare il responsabile e di avviare le ricerche.

Dopo ore di caccia all’uomo, i militari hanno trovato il sospettato a Napoli, nell’abitazione di una parente anziana, ignara di quanto accaduto. Nel corso dell’operazione è stata recuperata anche l’arma del delitto, nascosta in un box auto.

Il 61enne è stato condotto in carcere a Poggioreale, in attesa della convalida del fermo. La vittima è stata ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità continuano a indagare per chiarire il movente e gli sviluppi della vicenda.