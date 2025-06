Emergenza idrica estate 2025 a Pago del Vallo di Lauro: il Comune invita i cittadini a un uso responsabile dell’acqua

Pago del Vallo di Lauro si prepara ad affrontare un’estate 2025 all’insegna dell’emergenza idrica. L’amministrazione comunale, tramite un post ufficiale su Facebook, ha diffuso importanti comunicazioni e consigli alla cittadinanza, in collaborazione con Alto Calore Servizi Spa, gestore del servizio idrico locale.

La situazione è infatti resa critica da un prevedibile aumento dei consumi durante la stagione estiva, unito a una riduzione delle risorse idriche disponibili. Secondo i dati forniti dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, il livello di severità della carenza idrica è classificato come medio-alto, con possibili ripercussioni anche nel prossimo periodo autunnale.

Per questo motivo, Alto Calore Servizi da mesi sta mettendo in atto misure volte a ottimizzare la gestione dell’acqua e a contenere i disagi per la popolazione. Tuttavia, per contenere i consumi nei limiti dei bisogni essenziali, è indispensabile una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini.

L’obiettivo condiviso con le amministrazioni comunali socie è di garantire l’approvvigionamento idrico anche nei momenti di maggiore difficoltà, evitando interruzioni e carenze. Per questo motivo vengono raccomandati comportamenti responsabili, tra cui:

• evitare il riempimento delle piscine con acqua dell’acquedotto;

• rinunciare al lavaggio di autoveicoli;

• limitare l’irrigazione di orti e giardini per ridurre gli sprechi;

• per l’igiene personale, preferire la doccia alla vasca da bagno e aprire il rubinetto solo quando necessario;

• utilizzare lavatrici e lavastoviglie esclusivamente a pieno carico;

• riparare tempestivamente eventuali perdite idriche negli impianti domestici;

• installare riduttori di flusso per limitare i consumi negli impianti interni;

• prestare attenzione a evitare picchi di consumo nelle ore di massimo assorbimento, soprattutto nelle prime ore del mattino e in quelle serali.

L’invito è quindi rivolto a tutti i cittadini affinché contribuiscano con piccoli ma importanti gesti a superare insieme questo momento critico, riducendo il consumo di acqua senza compromettere i bisogni fondamentali.

L’amministrazione comunale ringrazia la popolazione per la collaborazione e l’attenzione dimostrata, auspicando che questi consigli vengano accolti con senso di responsabilità per il bene di tutta la comunità.

Comune di Pago del Vallo di Lauro