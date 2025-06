Mugnano del Cardinale, in arrivo un nuovo asilo nido comunale: al via i lavori grazie a 480mila euro di fondi PNRR

Una notizia importante per le famiglie di Mugnano del Cardinale: il Comune ha ottenuto un finanziamento di 480 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione Istruzione e Ricerca, per la realizzazione di un asilo nido comunale in via Antonio Jerocades.

Il progetto è già in fase operativa. I lavori sono stati affidati all’impresa esecutrice e stanno per iniziare, sotto la supervisione dell’architetto Arturo Masucci, responsabile del procedimento, che ha seguito con precisione tutto l’iter tecnico-amministrativo. Il progetto esecutivo è stato curato dall’architetto Aniello Russo, che ha saputo coniugare funzionalità, sicurezza e accoglienza.

La nuova struttura accoglierà 20 bambini nella fascia d’età 0-2 anni, offrendo spazi moderni, inclusivi e a misura di bambino. Un servizio essenziale, pensato per venire incontro alle esigenze delle famiglie e favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro.

A presentare pubblicamente l’iniziativa è stato il sindaco Alessandro Napolitano, che, come anticipato ai nostri microfoni, ha rilasciato una dichiarazione direttamente dal giardino del Piano di Zona:

“Questo è il giardino del Piano di Zona Sociale di Mugnano del Cardinale, che ho l’onore di rappresentare sia come sindaco sia come presidente dell’assemblea dei sindaci dei tredici comuni. Mi fregio di avere qui un edificio che funziona e dà risultati. Nel giardino sottostante realizzeremo il nuovo asilo nido. Abbiamo ottenuto il finanziamento, i lavori sono stati affidati, l’impresa ha firmato e sta per cominciare. Sorgeranno venti posti per bambini da zero a due anni. È un progetto ambizioso ma concreto. Se tutto procede secondo programma, contiamo di completarlo in tre o quattro mesi. È un risultato che ci riempie d’orgoglio e testimonia l’impegno costante della nostra amministrazione.”

Il Comune ha già diffuso le immagini del progetto sui propri canali social, suscitando interesse e apprezzamento tra i cittadini. Si tratta di un investimento strategico, che guarda al futuro della comunità puntando sull’educazione, sull’inclusione e sulla qualità dei servizi pubblici.

Un passo avanti importante per il territorio, che rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale nel costruire una realtà più solida e attenta ai bisogni delle famiglie.