Somma Vesuviana, un tripudio di colori e musica alla Festa della Primavera

Una giornata all’insegna della gioia, della condivisione e dell’armonia quella vissuta oggi a Somma Vesuviana in occasione della Festa della Primavera, organizzata dall’Istituto Comprensivo “Bosco – S. Villa – Somma Vesuviana 3”. L’evento ha coinvolto gli alunni delle classi primavera e ha visto la partecipazione del sindaco, presente per celebrare insieme a bambini, insegnanti e famiglie l’arrivo della bella stagione.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera, le esibizioni delle classi musicali dell’istituto: performance sentite e coinvolgenti che hanno regalato emozioni e applausi, confermando il valore della musica come linguaggio universale capace di unire e ispirare.

Il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Rosa Liguoro, al corpo docente e alle maestre, «che con sensibilità e intuizione materna guidano con eccellenza la crescita dei nostri bambini». Un grazie anche ai genitori e ai nonni, presenti con affetto e partecipazione, testimoni di un forte legame tra scuola e comunità.

«Questi momenti – ha sottolineato il sindaco – ci ricordano quanto sia importante investire nell’educazione e nel benessere dei più piccoli, perché saranno loro a costruire il nostro domani».

La Festa della Primavera si conferma così non solo come occasione di festa, ma anche come segno concreto dell’impegno condiviso per la formazione e la felicità dei più giovani.