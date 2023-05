SOMMA VESUVIANA (NA). L’associazione i colori della poesia coniuga il binomio sport e lettura

Da sempre attenti al sostegno per la lettura e le attività culturali focalizzate sui nostri territori, l’associazione “I colori della poesia” ha, di recente, coniugato il binomio lettura e sport collaborando con il Comune di Somma Vesuviana per la presentazione del libro “Il giro racconta”, del medico e scrittore Gian Paolo Porreca e pubblicato da Edizioni Le Varie in omaggio al passaggio della corsa ciclista nazionale che attraverserà le strade della cittadina vesuviana giovedì 11 maggio.

Alla presentazione, tenutasi nella splendida cornice del castello D’Alagno –risalente al 1400–, oltre ad un nutrito ed entusiastico pubblico, hanno partecipato il sindaco di Somma, il dott. Salvatore Di Sarno (che ha sottolineato l’importanza di fare cultura nei nostri territori), il vicesindaco Avv. Rubina Allocca, l’assessore alla cultura dott.ssa Rosalinda Perna, oltre il noto volto del giornalismo sportivo della Rai Gianfranco Coppola.

Il dibattito è stato moderato dallo scrittore e imprenditore Mario Volpe che, dopo gli interventi istituzionali, ha tracciato un interessante quadro del libro, evidenziando gli aspetti narrativi del testo intrecciando i tecnicismi della gara con le passioni degli uomini che, da sempre, hanno contribuito a realizzarla.

Attraverso il dibattito tra Mario Volpe, l’autore Porreca e Gianfranco Coppola, il pubblico ha ripercorso e scoperto momenti d’intensa emotività, grazie ai quali è stato sottolineata l’importanza dei libri e della lettura in ogni aspetto delle attività umane. Come umana è l’irrinunciabile voglia di libertà che un mezzo semplice e concreto come la biciletta è in grado di offrire. Così ha voluto riferirsi, Mario Volpe, a tutti gli appassionati della pedalata che, con delicata ironia, ha voluto accennare un omaggio a Totò ricordandolo nel suo film dedicato al Giro d’Italia oltre ad esaltare il senso della libertà che un mezzo semplice ed efficace come la biciletta riesca a trasmettere. L’evento è stato arricchito dalla presenza del gruppo folkloristico Zi Riccardo e donne della Tammorra oltre alla squadra di ciclisti del TEAM RESILIENCE DI SAN.VITALIANO intervenuti in bicicletta nel bel mezzo di una sessione di allenamento.

L’evento si è concluso con i saluti di Annamaria Pianese, presidente dell’associazione “I colori della poesia”, che ha accolto l’invito degli assessori e dello stesso sindaco di siglare un patto di collaborazione a sostegno della cultura e della lettura a Somma Vesuviana, offrendo la propria lunga esperienza nell’organizzazione di eventi culturali da sempre di altissimo profilo e ricordando scrittori, poeti ed editori di rilievo nazionale e internazionale amici dell’associazione. Annamaria Pianese ha incassato il plauso e i complimenti di tutta l’amministrazione del comune vesuviano.