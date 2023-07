SOLOFRA. Onda Sonora Music Contest 2023: Alla ricerca dei nuovi talenti musicali, in palio un premio di € 3.000

Onda Sonora Music Contest è lieta di annunciare l’inizio delle audizioni per la terza edizione di questo prestigioso concorso musicale. Alla ricerca dei nuovi talenti e delle promesse della scena musicale italiana, Onda Sonora Contest offre un’opportunità unica per gli artisti emergenti di farsi conoscere e di mostrare il proprio talento al grande pubblico. La terza edizione di Onda Sonora Contest promette di essere ancora più emozionante e coinvolgente, con un fantastico premio in palio per il vincitore della finale che si terrà il 10 Settembre a Piazza San Michele a Solofra (AV). Il premio, dal valore di 3.000€ include l’incisione dell’inedito con mix e mastering a cura di Tuesday Studio, la realizzazione di un videoclip a cura di Production Brothers, la distribuzione del singolo inciso sulle maggiori piattaforme musicali digitali a cura di Oracma Studio e 1.000€ in denaro messi in palio dalla Proloco Solofra.

Le audizioni si terranno in diverse location, offrendo una varietà di scenari e atmosfere per mettere in risalto le diverse sfaccettature artistiche. Ecco le date delle audizioni:

– 14 Luglio presso il Centro G. San Giuseppe Marello in Via Casa Papa 1 , Solofra (AV).

– 21 Luglio al Periferika Konnection in Via Roma 19, Fisciano (SA)

– 21 Luglio allo Skylab in Via Isca 8, lungo la SP9c di Colliano (SA)

Il contest organizzato dall’Associazione Turistica Proloco Solofra è realizzato grazie alla collaborazione di importanti partner che credono nell’importanza della musica e nell’opportunità di scoprire nuovi talenti quali Tuesday Studio, Oracma Studio, -Production Bros, Cplus Media Agency (Media Partner) e Caffè Vergnano (Sponsor).

Per partecipare alle audizioni, gli artisti possono visitare il sito ufficiale del concorso www.ondasonoracontest.it e compilare il modulo di iscrizione fino al 20 Luglio 2023. È l’opportunità perfetta per mostrare il proprio talento e farsi notare nel panorama musicale italiano.