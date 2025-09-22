Solidarietà e cultura: il successo della raccolta fondi “Artisti di strada per BabbaAlRum”

L’arte, quando incontra la solidarietà, diventa un potente strumento di comunità e speranza. È quanto accaduto ad Altavilla Irpina lo scorso 19 settembre, presso la suggestiva cornice della Collegiata dell’Assunta, dove si è svolto l’evento “Artisti di strada per BabbaAlRum”. Una serata di spettacolo, musica e intrattenimento che ha saputo unire emozione e impegno sociale, con un unico grande obiettivo: sostenere una famiglia altavillese in difficoltà.

Una serata di arte e solidarietà

Sul palco, si sono alternati artisti di grande talento e umanità:

• Giulia e Fabiola, trampoliere capaci di incantare il pubblico con eleganza e colore;

• La compagnia Baracca dei Buffoni, che con il suo teatro di strada ha regalato sorrisi e riflessioni;

• Domenico Morks e Lino’s Street Circus, interpreti di un’arte di strada capace di unire comicità e meraviglia;

• Michele UomoOrchestra, con la sua musica coinvolgente e appassionata.

Una manifestazione che ha visto la partecipazione calorosa della cittadinanza, confermando come la cultura possa diventare volano di solidarietà.

Il risultato della raccolta fondi

Grazie alla generosità dei partecipanti e al coordinamento dell’Associazione BabbaAlRum, guidata dal presidente Carmine Tirri, sono stati raccolti 701 euro, somma depositata sul conto corrente dell’associazione il 22 settembre 2025, come dimostra la ricevuta bancaria pubblicata a garanzia di trasparenza.

L’associazione ha comunicato ufficialmente che l’importo verrà interamente devoluto alla famiglia altavillese destinataria dell’iniziativa, ribadendo la propria attenzione alla privacy e al rispetto delle persone coinvolte.

Le parole delle istituzioni

L’Assessore all’Istruzione Rita Tirri ha espresso il proprio plauso per l’iniziativa, sottolineando il valore educativo e comunitario di eventi come questo:

“La cultura e l’arte di strada diventano strumenti concreti di solidarietà. In un periodo storico complesso, la comunità altavillese ha dimostrato ancora una volta il proprio cuore grande e la capacità di unirsi attorno a chi vive momenti di difficoltà. Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti e all’Associazione BabbaAlRum per aver trasformato una serata di spettacolo in una lezione di vita e di umanità.”

Una comunità che fa scuola di solidarietà

L’iniziativa “Artisti di strada per BabbaAlRum” non è stata soltanto un evento culturale, ma un vero esempio di educazione civica e sociale, capace di trasmettere ai più giovani il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo.

Altavilla Irpina si conferma così un territorio dove la cultura incontra la responsabilità sociale, dando vita a esperienze che lasciano un segno profondo.