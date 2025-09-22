“Laurea Magistrale in Lettere Moderne – Nunzia Maria Pecorelli”

Anzitutto congratulazioni, per la tua laurea magistrale! Bissato il 110 e lode. Ci hai abituato molto bene. Questo è un traguardo importante, frutto di anni di studio, sacrifici e passione. Siamo orgogliosi di te! Naturalmente!

Ce l’hai fatta! Anche stavolta sei andata al massimo. Chissà cosa accadrà nel tempo del poi.

Ora preparati a conquistare il mondo (con stile). Laurearsi in Lettere Moderne non è solo un risultato accademico, è una scelta di passione e amore per le parole. Come i libri, che pure ami.

Sei l’esempio perfetto di come la cultura sia una forza potente, e tu sei pronta ad usarla per costruire il domani.

E ricorda: la tua penna è uno strumento importante … usala per scrivere una vita meravigliosa!

Oggi guardo te, con la corona d’alloro sulla testa e la luce negli occhi.

Ti sei guadagnata ogni applauso, ogni abbraccio, ogni sorriso.

Ridi, emozionati, sii fiera di te stessa. Noi lo siamo, immensamente.

Una vita luminosa,per te!

Auguri, figlia mia. Adesso vai…