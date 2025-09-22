Colpi di pistola nel centro storico di Salerno: indagano i carabinieri

SALERNO — Paura nella serata di ieri nel cuore del centro storico. Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in via Dogana Vecchia, a pochi passi da piazze e locali frequentati.

Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sarebbero avvenuti al termine di una lite. Al momento non risultano né feriti né vittime, ma l’episodio ha destato forte allarme tra residenti e passanti.

I carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. Non è esclusa alcuna pista.

L’area è stata presidiata a lungo dalle forze dell’ordine per raccogliere testimonianze e ricostruire l’accaduto.