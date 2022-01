Slot più giocate: Lucky Lady Charm 6 insidia Book of Ra

Le slot machine sono oggi probabilmente l’ultima frontiera dell’intrattenimento. Unici mezzi capaci di garantire un divertimento quanto più puro, nell’ultimo biennio queste hanno raggiunto fasce sempre più ampie di giocatori. Grosso merito va alle software house, che creano difatti i prodotti e che sono brave a capire i gusti di un mercato, quello videoludico, in perenne divenire ed in continuo mutamento. Inoltre si aggiunge anche una maniera innovativa di fare marketing e di “vendere” il prodotto. Ciò ha portato ad un aumento di clienti ed una impennata di consensi. Vi sono dei titoli che nelle preferenze dei giocatori occupano un posto di primissimo piano e che hanno raccolto consensi sempre più crescenti nel 2021. Un trend, questo, destinato ancora di più a crescere.

Tra le slot più giocate Book of Ra comanda la classifica

Le slot piacciono tanto perché, a differenza del passato, hanno alla loro base uno storytelling solido e coerente. Non si gioca come se fosse un atto fine a se stesso, si gioca perché c’è una storia da scoprire ed un’avventura da affrontare. Ragion per cui un prodotto come Book of Ra risulta essere il preferito da diverse fasce d’utenti. La storia qual è? Quella di un esploratore che, nell’Antico Egitto, tra leggende, storia e fantasia, va alla scoperta di misteri esoterici e ricchi tesori. Un gioco che appassiona ormai da anni e che, nonostante le innovazioni e le modifiche, non smette di piacere e coinvolgere gli utenti. Non è il solo perché l’ultimo biennio parla anche di tante new entry capaci di conquistare grosse porzioni di pubblico.

Lucky Lady Charm 6 conquista tanti consensi

Altra slot apprezzata e giocata molto è sicuramente Lucky Lady Charm 6 gratis, un prodotto che piace a tutti per una serie di motivi. Il primo, come dice lo stesso titolo, c’entra con la fortuna. Si tratta di una slot a tema fortuna, che non è mai abbastanza per chi gioca azzardando e tentando di sbancare il lunario. L’altro dettaglio, che ruba l’occhio, è legato alle pietre preziose che costituiscono la vera ossatura della slot.

Ma non finiscono qui i motivi dietro al successo di questo gioco. Infatti Lucky Lady Charm 6 gratis ha in sé la particolarità, non indifferente, del sesto rullo. Questo si attiva con una opzione extra-bet. La slot ha quindi un totale di dieci linee vincenti, a cui si accede con una puntata minima di venti centesimi fino alla massima di cento euro. Si vince quando si allineano almeno due simboli uguali da sinistra. L’RTP, peraltro, è molto vantaggioso, oscillando tra il 95,06 e il 95,13%

Il resto è tutto in mano alla fortuna, il che rende il titolo abbastanza inimitabile. I simboli poi completano il quadro: l’amuleto, le coccinelle, i quadrifogli, il ferro di cavallo e una donna che incarna la fortuna, sono tutti elementi che compongono una slot apprezzatissima soprattutto dai giovanissimi. Un titolo da provare che si avvicina ai grandi classici del mondo del gambling come la già citata slot Book of Ra. Provare per credere.

