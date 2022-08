Slalom Coppa Italia, l’irpino Alfredo Ragno si aggiudica la gara di Montesano sulla Marcellana. Terzo posto per Palmiro Ragno

Podio irpino nella gara di Slalom di Montesano sulla Marcellana, con un primo ed un terzo posto, nella classe N2000, aggiudicati rispettivamente da Alfredo Ragno e Palmiro Ragno, portacolori della scuderia Power Car Competion.

Un importante appuntamento motoristico, quello svoltosi in provincia di Salerno, giunto alla 13^ edizione, valevole per la Coppa Italia Aci Sport Terza Zona, che ha fatto registrare la presenza di 80 equipaggi, tra le diverse categorie, provenienti dal Centrosud ed in particolare da Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Marche, Puglia e Sicilia, che si sono affrontati su un tracciato di 3,9 km, lungo la Provinciale 103, nel territorio comunale di Montesano.

Una sfida di abilità che ha visto primeggiare il giovane pilota emergente Alfredo Ragno, su una Renault Clio Williams, e cogliere un risultato positivo all’esperto Palmiro Ragno, su una Opel Kadett, entrambe le vetture approntate dalla Laudati Corse.

Bilancio più che positivo, dunque, per la competizione che porta preziosi punti ai protagonisti e grande entusiasmo all’intera squadra, già pronta ad affrontare l’ennesima tappa.