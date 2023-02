SIRIGNANO. Terremoto in Turchia e Siria, parte la solidarietà delle popolazioni colpite

Immediata la risposta della comunità sirignanese che in questi giorni si sta attivando per una raccolta fondi lanciata dalla comunità dei fedeli della Chiesa del paese a supporto delle comunità colpite dal violento terremoto in Turchia e Siria. Mentre il bilancio delle vittime continua drammaticamente a salite e i bisogni degli sfollati si fanno sempre più urgenti, si cerca di fare la propri parte anche nel piccolo centro mandamentale. Le somme raccolte saranno versate alla Caritas internazionale. Chi vuole partecipare può rivolgersi alla Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Sirignano.