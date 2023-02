Il prossimo 21 febbraio a Cicciano in piazza Troisi a partire dalle 17,30 arriva il Carnevale per i più piccoli. Grazie all’iniziativa dell’Associazione “Autismo in Movimento” sarà l’occasione per far divertire i bambini con la presenza di animatori, gonfiabili, spettacolo di micromagia, Juste dance. Durante il pomeriggio anche la sfilata in Maschera con la premiazione della Maschera più bella. I bimbi potranno anche rifocillarsi con pizza margherita, patatine e wurstel.