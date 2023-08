Sette Eccellenze Italiane si Posizionano tra le Top 100 Aziende Mondiali nel Rapporto di Reputazione 2023 di RepTrak.

di Salvatore Guerriero , (Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL)

Il panorama internazionale delle aziende con una reputazione eccellente continua ad essere una vetrina di successo per le aziende italiane, con sette aziende nazionali che si posizionano tra le prime 100 aziende al mondo nel rapporto di reputazione 2023 di RepTrak. Questo riconoscimento sottolinea la costante crescita e l’importanza delle eccellenze italiane a livello globale.

In testa a questa lista di orgoglio italiano si trova la celebre casa automobilistica Ferrari, che si posiziona al 13° posto complessivo nel rapporto di RepTrak. La Ferrari non solo rappresenta l’unico marchio italiano nella Top 10 dei Millennials e della Generazione X, ma continua anche a rappresentare una pietra miliare di prestigio nell’industria automobilistica globale.

Non molto distante segue Pirelli, l’azienda milanese nota non solo per il suo iconico Calendario ma anche per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Con un notevole progresso in termini di reputazione negli ultimi tempi, Pirelli raggiunge la 15° posizione nel rapporto di RepTrak, ottenendo particolari apprezzamenti dagli over 65.

Un dolce successo che ha conquistato il cuore di molte persone è rappresentato da Ferrero, che si colloca al 30° posto. Questo marchio è diventato un punto di riferimento tanto in Italia quanto all’estero, dimostrando il valore duraturo della qualità e dell’innovazione nel settore alimentare.

La pasta italiana trova il suo spazio nell’elenco delle migliori aziende globali grazie a Barilla, che si piazza alla 33° posizione. L’apprezzamento per il marchio è notevole soprattutto all’estero e tra la Generazione Z, mettendo in risalto il successo di questo pastificio di fama mondiale.

Anche Lavazza, con la sua dedizione alla sostenibilità ambientale e sociale, si fa strada nella lista e raggiunge la 44° posizione. L’azienda torinese ha dimostrato il proprio impegno attraverso l’introduzione di capsule in alluminio e carbon neutral, ottenendo così un notevole aumento nella sua reputazione.

Non poteva mancare un’icona italiana della moda come Giorgio Armani, che si colloca al 47° posto nella classifica di RepTrak. Il marchio ha dimostrato di essere una potenza globale in termini di stile e raffinatezza.

Infine, Prada chiude la lista delle aziende italiane presenti nel rapporto, arrivando al 99° posto. Anche se fuori dalla top 10, la presenza di Prada rappresenta comunque un ulteriore attestato dell’importanza dell’industria della moda italiana a livello mondiale.

L’elenco delle sette aziende italiane presenti nel rapporto di Reputazione 2023 di RepTrak, dimostra il costante impegno e l’eccellenza delle aziende italiane in diversi settori. Questi risultati riflettono la risonanza internazionale di aziende che continuano a rappresentare il meglio dell’Italia nell’arena globale.