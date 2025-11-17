Eccellenza – Girone B, 13ª giornata: l’Ebolitana resta al comando. Agerola travolgente, bene Costa d’Amalfi e Battipagliese

La 13ª giornata del Girone B di Eccellenza consegna indicazioni importanti nella corsa ai primi posti. L’Ebolitana 1925 continua la sua marcia da capolista superando la Pro San Giorgio e salendo a 30 punti, mentre l’Apice 1964 risponde a tono e resta a -1 grazie al successo casalingo contro il San Vito Positano.

Vittoria netta dell’Agerola, che rifila cinque reti al Castelpotto e si conferma in zona playoff. Tre punti pesanti anche per Costa d’Amalfi, Battipagliese ed Ebolitana, mentre il Salernum Baronissi si ferma sul pari contro il Buccino.

In coda, Polisportiva Santa Maria Cilento e Salernum restano nelle ultime posizioni.

Risultati della 13ª giornata

SABATO 15 NOVEMBRE

• Costa d’Amalfi – Lions Montemiletto 3-0

Dominio dei costieri: gara chiusa già nel primo tempo.

• Rossoblù Castel San Giorgio – Città di Solofra 2-1

Tre punti preziosi per i rossoblù che restano a metà classifica.

• Sanseverinese – Virtus Monteforte 2-1

Ribaltone dei padroni di casa e vittoria in rimonta.

DOMENICA 16 NOVEMBRE

• Agerola – Castelpotto 5-1

Agerola spettacolare: cinque gol e prestazione di livello.

• Apice 1964 – San Vito Positano 1-0

Successo che mantiene l’Apice in piena corsa per il primato.

• Battipagliese – Pol. Santa Maria Cilento 2-0

Le zebrette non sbagliano in casa e salgono a quota 26.

• Ebolitana – Pro San Giorgio 2-1

La capolista soffre ma porta a casa un altro successo.

• Salernum Baronissi – Buccino Volcei 3-3

Spettacolo e gol a raffica: un pareggio che lascia qualche rammarico.

• U.S. Angri 1927 – Polisportiva Puglianello 0-1

Colpo esterno del Puglianello, Angri ancora in difficoltà.

Classifica aggiornata dopo 13 giornate

1. Ebolitana 1925 – 30

2. Apice 1964 – 29

3. Battipagliese – 26

4. Pro Sangiorgese – 22

5. Agerola – 21

6. Città di Solofra – 20

7. Lions Montemiletto – 20

8. Rossoblù Castel S. Giorgio – 18

9. Costa d’Amalfi – 17

10. Castelpotto – 15

11. Polisportiva Puglianello – 15

12. San Vito Positano – 14

13. Sanseverinese – 14

14. U.S. Angri 1927 – 14

15. Virtus Monteforte – 13

16. Buccino Volcei – 12

17. Salernum Baronissi – 12

18. Pol. Santa Maria Cilento – 7

Classifica molto corta nella zona centrale, con sei squadre raccolte in appena tre punti. In testa Ebolitana e Apice sembrano fare corsa a sé.

Il prossimo turno – 22 e 23 novembre

SABATO 22 NOVEMBRE

• Castelpotto – Sanseverinese

• Città di Solofra – Costa d’Amalfi

• Lions Montemiletto – Agerola

• Pol. Santa Maria Cilento – Salernum Baronissi

• Polisportiva Puglianello – Rossoblù Castel S. Giorgio

• San Vito Positano – U.S. Angri

• Virtus Monteforte – Battipagliese

Alle 15:00:

• Buccino Volcei – Ebolitana 1925

DOMENICA 23 NOVEMBRE

• Pro San Giorgio – Apice 1964

Sfida di cartello proprio quest’ultima: l’Apice cercherà lo scatto per superare l’Ebolitana, impegnata in trasferta su un campo difficile come quello del Buccino Volcei.